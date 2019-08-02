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Посольство США призвало сограждан не ходить по Бульварному кольцу 3 августа

Дипломаты дали американцам советы, как себя вести в Москве в эти дни

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Посольство США в Москве рекомендовало согражданам 3 августа избегать маршрутов проведения акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

В дипмиссии предупредили, что в центре города в субботу в 14:00 планировали собраться сторонники незарегистрированных кандидатов и провести шествие по Бульварному кольцу и поэтому там будет много полиции. В перечне мест встречи протестующих дипломаты назвали Никитские ворота, Покровские ворота, Пречистенские ворота, Трубную и Тургеневскую площди и Новопушкинский сквер.

Гражданам США в связи с этим рекомендовали следить за новостями в местных СМИ, избегать зоны проведения акции, избегать толп и демонстраций, проявлять бдительность в местах скопления туристов, пересмотреть личные планы по мерам безопасности, и носить с собой документы, подтверждающие личность. Также им посоветовали уведомить близких о происходящем.

Несколько муниципальных депутатов ранее подавали заявку на проведение 3 августа пикетов в поддержку честных выборов в Мосгордуму. Устроить пикеты они планировали в нескольких точках по всему Бульварному кольцу. В префектуре Центрального административного округа акцию не согласовали, так как заявка поступила слишком поздно.

ГУ МВД Москвы и Мосгорпрокуратура предупредили об ответственности за организацию несанкционированных уличных мероприятий и отметили, что в интернете продолжаются призывы пойти на акцию 3 августа.

США посольство США Мосгордума

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