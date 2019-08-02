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Активистку "Открытой России" Анастасию Шевченко не допустили к выборам

В Ростове-на-Дону ТИК отказал ей в регистрации

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону находящейся под домашним арестом активистке "Открытой России" Анастасии Шевченко отказали в регистрации на выборах в городскому думу, сообщила пресс-служба организации. Это решение приняла территориальная избирательная комиссия (ТИК) Октябрьского района.

Шевченко выдвигалась по 14-му одномандатному избирательному округу. Она собрала в поддержку своего выдвижения 155 подписей при минимальном необходимом количестве в 141.. Значительную часть из них забраковал почерковед, который решил, что избиратели проставили их не сами. Рабочая группа ТИК признала недействительными 23 подписи.

Штаб Шевченко намерен обжаловать решение ТИК в вышестоящих комиссиях.

Шевченко задержали в январе 2019 года. Она стала первой, на кого в России завели уголовное дело по статье 284.1 УК (деятельность нежелательной организации). Через два дня после задержания ее поместили под домашний арест. Из-за этого ограничения она не успела проститься с 17-летней умирающей дочерью, которая несколько лет содержалась в интернате для детей с особенностями развития и попала в реанимацию из-за осложнений. Следователь разрешил Шевченко поехать в больницу, она туда приехала, но попасть к дочери уже не успела.

16 июня Ленинский районный суд продлил Шевченко срок содержания под домашним арестом до 20 августа.

Шевченко участвует в деятельности российского сетевого движения "Открытая Россия" (расформирована) и одноименной общественной организции. Весной 2017 года Генпрокуратура приняла нежелательными в России неправительственные организации "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания). Председатель российского сетевого движения "Открытая Россия" Александр Соловьев заявлял "Интерфаксу", что к возглавляемому им движению эти иностранные организации отношения не имеют.

Ростов-на-Дону Анастасия Шевченко Открытая Россия

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