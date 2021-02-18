Анастасия Шевченко получила условный срок за сотрудничество с "Открытой Россией"

Анастасия Шевченко Фото: AP/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Октябрьский суд Ростова-на-Дону приговорил Анастасию Шевченко к четырем годам лишения свободы условно за сотрудничество с организацией, которая признана для России нежелательной. Она стала первой в России приговоренной по статье 284.1 УК.

Прокурор просил приговорить ее к пяти годам колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении Шевченко возбудили в январе 2019 года, поводом стало ее участие в мероприятиях российской сетевой организации "Открытая Россия", хотя Генпрокуратура признала нежелательными иностранные одноименные организации.

Год она провела под домашним арестом. За это время умерла ее дочь, которая по состоянию здоровья находилась в спецучреждении и состояние которой резко ухудшилось. Посещать дочь Шевченко не разрешали.

В январе 2020 года Шевченко разрешили прогулки и звонки.

За время расследования Шевченко пыталась выдвинуться на выборы в ростовскую городскую думу , но ей это не разрешили.

Суд начал рассматривать ее дело в июне 2020 года.

Генпрокуратура России в апреле 2017 года признала нежелательными для России неправительственные организации "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания)".