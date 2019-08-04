Умер астрофизик Николай Кардашев

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Вдающийся советский и российский астрофизик, член Совета Российской академии наук по космосу, академик РАН Николай Кардашев скончался накануне на 88-м году жизни, сообщила в воскресенье госкорпорация "Роскосмос".

Больше всего Кардашев известен как человек, предсказавший существование пульсаров, и руководитель международного космического проекта "Радиоастрон", говорится в сообщении на ее сайте.

Как отметили в "Роскосмосе", Кардашева можно считать одним из основоположников радиоастрономии.

"Весь мир его знает по знаменитой энергетической шкале цивилизаций и его вкладу в исследования проблемы SETI. Он разработал так называемую "шкалу Кардашева", в которой внеземные цивилизации делились на несколько уровней в зависимости от уровня освоения ресурсов и энергопотребления", - рассказали в госкорпорации.

На 88-м году жизни скончался выдающийся астрофизик, академик РАН Николай Семенович Кардашев.



Больше всего он известен как человек, предсказавший существование пульсаров, и руководитель космического проекта #Радиоастрон — https://t.co/tuBY5wegpq



Вечная память! pic.twitter.com/tCY8xndvS1 — РОСКОСМОС (@roscosmos) 4 августа 2019 г.

"Роскосмос" сообщил, что главным делом в жизни Николая Семеновича стал научный международный проект "Радиоастрон", над созданием которого он работал более 30 лет.

Это комплекс из крупнейшего в мире космического радиотелескопа с антенной диаметром 10 метров и сети наземных радиотелескопов. Проект оказался очень успешным, показав возможность совместных интерферометрических наблюдений крупным космическим радиотелескопом и сетью наземных. Целью исследований стали активные ядра галактик, черные дыры звездных масс, пульсары, космические мазеры и мегамазеры, квазары и межзвездные газовые облака.

Запуск радиотелескопа "Спектр-Р" состоялся 18 июля 2011 года с космодрома "Байконур".

В "Роскосмосе" выразили соболезнования родным, близким и коллегам Кардашева.