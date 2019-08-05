За 14 лет удвоилось число россиян, которые считают дачу местом для отдыха

62% россиян хотя бы иногда ездят на дачу, 8% живут там все лето, 10% не ездят туда никогда

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - 56% владельцев дач считают их местом для отдыха и развлечений, в 2005 году так считали 32% опрошенных. Доля тех, для кого дача - прежде всего место, где можно выращивать овощи и фрукты, сократилась с 60% до 32% в 2019 году. Об этом говорят результаты опросов ВЦИОМа.

Нет дачи у 20% опрошенных. Столько же сказали, что ездят на дачу раз в неделю, 8% живут там все лето, 21% приезжают туда не больше трех-четырех раз за лето, 2% живут там круглый год. Ездят летом на дачу с разной регулярностью 62% респондентов, а 10% сказали, что туда не ездят никогда.

Для 71% собственников их дачи - прежде всего место, где они могут выращивать для себя овощи и фрукты, 14 лет назад так отвечали 72% опрошенных. 34% владельцев дач главным образом разводят там цветы, делают клумбы и газоны или пруды. В 2005 году об этом рассказал 21% опрошенных. 26% дачников ездят туда отдыхать и развлекаться, 14 лет назад так отвечали 18% опрошенных.

32% респондентов считают, что на даче можно выращивать продукты на продажу, в 2005 году такое мнение было у 60% опрошенных.

Последний опрос прошел 10 июля по телефону среди 1600 человек по взвешенной выборке.

Комментируя результаты опросов, директор ВЦИОМа по стратегическому развитию Степан Львов отметил, что по отношению людей к дачам историки судят о состоянии социальной структуры, потребления, жизненных интересов и стратегий разные периоды. "В 90-е годы для многих горожан дачи стали "спасательным кругом", позволявшим как-то разнообразить скудный продовольственный набор, - напомнил он. - Сегодня тревожность по поводу возможной нехватки продуктов уходит, но появляются другие причины, объясняющие нашу непреходящую любовь к дачному времяпровождению. Сегодня дача для россиян это – экологически чистые овощи и фрукты, восстановление сил и хобби".

В июле ВЦИОМ опубликовал результаты еще одного "дачного" опроса, который показал, что за пять лет доля владельцев дач или загородных участков снизилась с 46% до 42%.