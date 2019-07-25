В России стало меньше дачников

В 2014 году дачи или участки были у 46% населения, сейчас - у 42%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - За пять лет в России стало меньше горожан, у которых есть дача или загородный участок, их доля снизилась с 46% до 42%, показало исследование ВЦИОМа.

Треть владельцев дач всем довольны. Еще 14% опрошенных дачников сказали, что к их участку нужно построить подъезд или отремонтировать эту дорогу, 11% нужен ремонт имеющегося дома или строительство нового. У 9% респондентов на участках нет воды, у 8% - газа, у 7% - электричества.

Из респондентов, у которых нет дач, 52% сказали, что хотели бы иметь свой загородный участок или дом. В этой подгруппе 59% дача нужна, чтобы выращивать там овощи и фрукты для себя и своей семьи, 48% хотели бы использовать ее для отдыха, 30% обустроили у себя газоны, клумбы, пруды и другие декоративные сооружения, 5% выращивали бы там урожай для продажи.

Те, у кого дачи нет и кто и не хотел бы ей обзавестись, объяснили свою позицию. 19% сказали, что и так живут в частном доме, поэтому еще и дача им не нужна, еще у 19% на дачу нет денег. 16% отметили, что держать дачу или участок им не позволяет здоровье, 8% сослались на нехватку времени, у 14% оказался неподходящий для этого возраст. 12% респондентов ответили, что на даче нужно много работать, 6% признались, что предпочитают город.

На вопрос, какие характеристики наиболее важны при выборе дачи, 85% ответили, что там должно быть электричество, и по 81% - водопровод. 70% россиян важно наличие дома на участке и его приспособленность к проживанию, 68% - расстояние от дома, 62% - газификация участка.

Последний опрос о дачах ВЦИОМ проводил 10 июля по телефону по взвешенной выборке из 1600 респондентов.