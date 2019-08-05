Курьеры "Яндекс.Еды" помогут в поиске пропавших людей

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Сервис "Яндекс.Еда" объявил о начале сотрудничества с поисково-спасательным отрядом "Лиза Алерт". Теперь добровольцам из этой организации будут помогать в поиске пропавших людей курьеры партнеров, работающих с "Яндекс.Едой". Об этом говорится в пресс-релизе сервиса.



Как оказалось, 90% курьеров согласны получать в мессенджере ориентировки на пропавших людей и участвовать в поиске. Те, кто готов помогать, будут получать сообщения о людях, которых "Лиза Алерт" ищет в их городе. Рассылка будет оперативной: после получения информации от "Лиза Алерт" ее сразу же отправляют курьерам партнеров. Если курьер заметит похожего человека, он сможет быстро связаться с волонтерами поисково-спасательного отряда.



Сотрудничество "Яндекс.Еды" и "Лиза Алерт" началось во всех городах, в которых работает сервис. Сейчас их 25, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Тула, Волгоград, Сочи, Ярославль, Тольятти, Челябинск и другие.



В декабря 2018 года с "Лиза Алерт" начал работать "Яндекс.Такси". Водители партнеров сервиса неоднократно помогали в поисках людей.



"Лиза Алерт" – волонтерское некоммерческое общественное объединение. С 2010 года организация занимается поиском пропавших без вести людей. По информации объединения, за 2018 год оно получило 13 996 заявок. Из них волонтеры нашли живыми 11 027 человек.