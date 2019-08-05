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Курьеры "Яндекс.Еды" помогут в поиске пропавших людей

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Сервис "Яндекс.Еда" объявил о начале сотрудничества с поисково-спасательным отрядом "Лиза Алерт". Теперь добровольцам из этой организации будут помогать в поиске пропавших людей курьеры партнеров, работающих с "Яндекс.Едой". Об этом говорится в пресс-релизе сервиса.

Как оказалось, 90% курьеров согласны получать в мессенджере ориентировки на пропавших людей и участвовать в поиске. Те, кто готов помогать, будут получать сообщения о людях, которых "Лиза Алерт" ищет в их городе. Рассылка будет оперативной: после получения информации от "Лиза Алерт" ее сразу же отправляют курьерам партнеров. Если курьер заметит похожего человека, он сможет быстро связаться с волонтерами поисково-спасательного отряда.

Сотрудничество "Яндекс.Еды" и "Лиза Алерт" началось во всех городах, в которых работает сервис. Сейчас их 25, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Тула, Волгоград, Сочи, Ярославль, Тольятти, Челябинск и другие.

В декабря 2018 года с "Лиза Алерт" начал работать "Яндекс.Такси". Водители партнеров сервиса неоднократно помогали в поисках людей.

"Лиза Алерт" – волонтерское некоммерческое общественное объединение. С 2010 года организация занимается поиском пропавших без вести людей. По информации объединения, за 2018 год оно получило 13 996 заявок. Из них волонтеры нашли живыми 11 027 человек.

Яндекс.Еда Лиза Алерт

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