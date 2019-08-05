В воинской части Красноярского края загорелся склад с боеприпасами

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Склад боеприпасов загорелся в красноярской деревне Каменка, ее жителей эвакуируют спасатели, сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Ачинского района края.

"Идет эвакуация населения, на месте работают все экстренные службы", - сказал дежурный ЕДДС.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что планируется эвакуация трех населенных пунктов, которые ближе всего находятся к воинской части.

На место направлены автобусы, готовятся пункты временного размещения.

По информации очевидцев в соцсетях, за несколько километров от пожара слышны взрывы.