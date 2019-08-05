Два человека пострадали в районе взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае

Взрыв на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края Фото: Дмитрий Скворцов/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Два человека госпитализированы из района взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в районной больнице.

Там уточнили, что местные жители получили осколочные ранения.

По данным информированного источника, под Красноярском эвакуировали уже 4 населенных пункта, жителей вывезли на автобусах. Они успели взять документы, деньги, вещи на первое время и предметы первой необходимости. Эвакуированных размещают в пунктах временного размещения.

Местные власти в свою очередь сообщают, что взрывная волна докатывается до города Ачинска.

Военные заявляют, что взрывы происходят в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Распространения огня удалось избежать, идет локализация очага возгорания.