На "танковом биатлоне" в Кубинке произошло задымление в иранском танке
У машины перегрелся двигатель
Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Подмосковье на "Армейских международных играх-2019" в танке из Ирана произошло задымление во время танкового биатлона. Об этом сообщили в пресс-центре мероприятия.
Танк преодолел брод, после этого экипаж забыл открыть жалюзи системы охлаждения двигателя. Двигатель перегрелся, и в моторном отсеке началось задымление.
Экипаж не пострадал. Сотрудники обеспечивающих служб устранили задымление.