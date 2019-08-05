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На "танковом биатлоне" в Кубинке произошло задымление в иранском танке

У машины перегрелся двигатель

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Подмосковье на "Армейских международных играх-2019" в танке из Ирана произошло задымление во время танкового биатлона. Об этом сообщили в пресс-центре мероприятия.

Танк преодолел брод, после этого экипаж забыл открыть жалюзи системы охлаждения двигателя. Двигатель перегрелся, и в моторном отсеке началось задымление.

Экипаж не пострадал. Сотрудники обеспечивающих служб устранили задымление.

Кубинка танковый биатлон

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