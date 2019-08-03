Россия в субботу даст старт Международным армейским играм

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Церемония открытия пятых Армейских международных игр "АрМИ-2019" состоится 3 августа на подмосковном полигоне "Алабино".

По данным российского военного ведомства, в "АрМИ-2019" примет участие 221 команда из 37 стран. Всего в программе игр более трёх десятков конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке, которые пройдут на территории 10-ти государств с 3 по 17 августа.

Общая численность участников в этом году превышает 5 тысяч военнослужащих.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил ранее, что четыре страны НАТО прислали своих наблюдателей на "АрМИ-2019".

"Команда Греции полноценно участвует в соревнованиях, а четыре страны НАТО - Франция, США, Словакия и Турция - прислали своих наблюдателей", - сказал Шойгу в минувший четверг на селекторном совещании в Минобороны.

Он отметил, что год от года расширяется география проведения конкурсов: в этом году к государствам, на территории которых проходят игры, добавились Монголия, Узбекистан и Индия.

В рамках игр пройдут демонстрационно-тестовый заезд женских танковых экипажей и презентация конкурсов на мотовездеходах и конкурса "Биатлон УАЗ-Пикап". Также в состязаниях примут участие свыше трёх тысяч юнармейцев.

"Свои команды направили МЧС, МВД России, Служба внешней разведки и Федеральная служба безопасности. В два раза возросло число участников Росгвардии и ДОСААФ России", - сообщил министр обороны.