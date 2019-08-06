Разгонный блок со спутником Минобороны РФ отделился от ракеты "Протон-М"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Головная часть ракеты "Протон-М" с разгонным блоком и спутником Минобороны РФ успешно отделилась от третьей ступени, сообщили в министерском департаменте информации и массовых коммуникаций.

"Космическая головная часть ракеты космического назначения (РКН) "Протон-М" в составе разгонного блока "Бриз-М" и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчетное время - 01:06 по Москве - штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М", - сказали в департаменте.

По его данным, выведение космического аппарата на расчетную орбиту разгонным блоком "Бриз-М" займет несколько часов.

Пуск "Протона-М" был осуществлен в пятницу, 6 августа, в 00:56 по московскому времени с космодрома Байконур в Казахстане.