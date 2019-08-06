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"Протон-М" со спутником Минобороны РФ стартовал с Байконура

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Протон-М" с со спутником Минобороны РФ стартовала во вторник с космодрома "Байконур", сообщили в министерском департаменте информации и массовых коммуникаций.

"Во вторник, 6 августа, в 00:56 мск с космодрома "Байконур" (Республика Казахстан) успешно осуществлен пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сообщили в департаменте.

По его данным, все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения "Протон-М" прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о том, что 6 августа с космодрома "Байконур" пройдет пуск ракеты-носителя "Протон". В феврале 2019 года первый замкомандующего космическими войсками воздушно-космических сил генерал-майор Игорь Морозов сообщал, что Минобороны планирует в 2019 году запустить с космодрома "Байконур" военный спутник. По его словам, данный пуск станет последним пуском в интересах Минобороны, проведенным на "Байконуре".

"После этого мы окончательно полностью переходим на запуск только с космодрома "Плесецк", - сообщил Морозов.

Официально о типе и назначении спутника не сообщалось, однако в мае министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что в 2019 году для военных планируется запустить два модернизированных спутника связи "Меридиан-М". Кроме этого, по его словам, в текущем году должно завершиться формирование орбитальной группировки военной связи "Благовест" в составе четырёх космических аппаратов.

По словам министра, "это даст возможность расширить зоны доступности спутниковой связи на территории России и за её пределами, в том числе в арктической зоне".

10 июля с космодрома "Плесецк" были запущены космические аппараты "Космос-2535", "Космос-2536", "Космос-2537" и "Космос-2538". В Минобороны сообщили, что спутники "Космос-2535" и "Космос-2536" предназначены для "исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки искусственных и естественных факторов космического пространства, а также отработки технологий их защиты и орбитального обслуживания".

В министерстве также сообщали о том, что военные испытывают спутник-инспектор и спутник-регистратор.

Под инспекционной возможностью космического аппарата подразумевается его способность маневрировать в космосе с целью сближения с другими космическими объектами. Инспекции могут проводиться в мирных целях - внешний осмотр объектов, дозаправка и ремонт спутников, а также в военных целях - для некоего воздействия на космические аппараты.

В СССР школа разработки и производства спутников-инспекторов была создана в "фирме" Челомея, ныне реутовское НПО машиностроения, входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".

Минобороны РФ Протон-М

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