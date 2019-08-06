Волкер предложил Суркову продолжить обсуждение ситуации в Донбассе

Источник "Интерфакса" сообщает что США предлагают провести встречу в конце августа

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Вашингтоне выступили с инициативой о двусторонней встрече на уровне Сурков-Волкер.

"Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отправил запрос на встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым", - сообщил во вторник журналистам директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Между тем информированный источник уточнил "Интерфаксу", что американская сторона предлагает провести встречу в формате Сурков-Волкер в конце августа. По словам собеседника агентства, российская сторона пока сроки возможной встречи не согласовала.

Как сообщалось, обсуждения вопросов урегулирования в Донбассе в формате Сурков-Волкер идут с августа 2017 года.