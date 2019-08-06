Поиск

Волкер предложил Суркову продолжить обсуждение ситуации в Донбассе

Источник "Интерфакса" сообщает что США предлагают провести встречу в конце августа

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Вашингтоне выступили с инициативой о двусторонней встрече на уровне Сурков-Волкер.

"Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отправил запрос на встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым", - сообщил во вторник журналистам директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Между тем информированный источник уточнил "Интерфаксу", что американская сторона предлагает провести встречу в формате Сурков-Волкер в конце августа. По словам собеседника агентства, российская сторона пока сроки возможной встречи не согласовала.

Как сообщалось, обсуждения вопросов урегулирования в Донбассе в формате Сурков-Волкер идут с августа 2017 года.

Украина США Курт Волкер Владислав Сурков

Новости по теме

Новости

Прокуроры потребовали лишить родительских прав участников акции 27 июля

Всех косаток из "китовой тюрьмы" пообещали отпустить в море к 1 сентября

Всех косаток из "китовой тюрьмы" пообещали отпустить в море к 1 сентября

В Иркутской области искажали данные о лесных пожарах и их тушении

Живущего в Крыму ресторатора собрались экстрадировать в Сербию за убийство

На Ульяновскую область за 12 часов обрушилась полуторамесячная норма осадков

В небе над Ачинском сняты ограничения для самолетов

Красноярский губернатор сообщил о свидетелях гибели пропавшего после взрывов под Ачинском

Красноярский губернатор сообщил о свидетелях гибели пропавшего после взрывов под Ачинском

Ликвидирован пожар на арсенале в Красноярском крае

Площадь лесных пожаров в России увеличилась за сутки на 14 тысяч га

Площадь лесных пожаров в России увеличилась за сутки на 14 тысяч га

Губернатор Кузбасса потребовал остановить выдачу лицензий на добычу россыпного золота

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');