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Песков назвал слухами сообщения об отставке Суркова

Песков назвал слухами сообщения об отставке Суркова
Помощник президента РФ Владислав Сурков
Фото: Андрей Гордеев, Ведомости/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слухами появившиеся сообщения о том, что помощник президента Владислав Сурков написал заявление об отставке, и отказался их комментировать.

"Вы знаете, что мы традиционно никакие кадровые слухи не комментируем", - сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, не планирует ли Кремль найти замену Суркову в качестве переговорщика по Украине в связи с решением украинского политика Виктора Медведчука сложить с себя такие полномочия.

Обсуждения вопросов урегулирования в Донбассе с августа 2017 идут в формате Сурков-Волкер (Курт Волкер - спецпредставитель госдепа США по Украине).

Владислав Сурков Дмитрий Песков

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