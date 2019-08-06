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"Победа" задумалась об отмене зимних рейсов в Гюмри из-за недолива топлива

"Победа" задумалась об отмене зимних рейсов в Гюмри из-за недолива топлива
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") может отменить рейсы из Москвы в Гюмри (Армения) в зимнем сезоне из-за недолива топлива в местном аэропорту, сообщил "Интерфаксу" источник в компании.

"К сожалению, в аэропорту Гюмри топливозаправочная компания периодически практикует недолив топлива. "Победа" неоднократно обращалась к руководству аэропорта с требованием разобраться. Однако меры аэропорта недостаточны и топливозаправщик продолжает практику недолива", - заявил источник.

По его словам, до конца летнего сезона "Победа" выполнит все запланированные рейсы в Гюмри, но с зимнего сезона "продажа билетов на этом маршруте приостановлена".

Представитель авиакомпании "Победа" подтвердил, что продажи билетов в Армению закрыты. С чем связано это решение, он не уточнил. Комментариями администрации аэропорта Гюмри "Интерфакс" пока не располагает.

Со своей стороны, директор армянской авиакомпании "Тарон-Авиа", для которой аэропорт Гюмри является хабом, Гарник Папикян подверг сомнению позицию российской стороны о недоливе топлива. "Недоливы топлива исключаю. Самолеты прибывают в Армению уже заправленные российским топливом. В Гюмри они получают добавку в размере трех тонн. Процесс строго контролируется", - заявил Папикян "Интерфаксу".

"Информация о приостановке рейсов в аэропорт "Ширак" (Гюмри) поступила сегодня около 12:30. В настоящее время мы изучаем ее", - заявил он.

Победа Армения Гюмри

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