Акция "Победы" вызвала снижение цен на авиабилеты в России

Билеты в Варну подешевели в два раза

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Начавшаяся 12 августа распродажа билетов авиакомпании-лоукостера "Победа" вызвала снижение средних цен на перелеты по России и за границу, заметили в сервисе Aviasales.

По его данным, за время акции вдвое подешевели билеты по направлению Москва - Варна, средний чек снизился с 9632 рублей до 4766 рублей. Перелеты из Москвы во Владикавказ и Томск подешевели на 35%, билеты из Москвы в Новосибирск подешевели на четверть, до 11 685 рублей.

Полеты в Милан, Геленджик, Минеральные Воды и Омск подешевели, на 20%, в Берлин, Краснодар и Махачкалу - на 15%, в Дубай, Ереван, Анапу и Уфу - на 10%.

И такое происходит не впервые. "На маршрутах, где начинает летать лоукостер, стоимость билетов у других авиакомпаний снижается на 20%", - заявил "Интерфаксу" PR-директор Aviasales Янис Дзенис.

Ранее в этот день в Федеральной антимонопольной службе заявили, что "Победа" должна развивать рейсы внутри России либо выходить из группы "Аэрофлот".

"Присутствие авиакомпании "Победа" на маршрутах способствует снижению цен на билеты для всех перевозчиков, в том числе конкурентов группы "Аэрофлот". Отказ же лоукостера от внутреннего маршрута в пользу международного - два шага назад. Оставаясь в группе "Аэрофлот", "Победа" должна развиваться внутри страны. Либо выходить из группы "Аэрофлот" и конкурировать с ней", - заявил заместитель руководителя ФАС Александр Редько.

РБК сообщил, что глава ФАС Игорь Артемьев предложил приватизировать "Победу" для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.