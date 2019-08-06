Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в регистрации Любови Соболь

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Рабочая группа Центризбиркома РФ рекомендовала отказать в регистрации кандидатом депутаты Мосгордумы юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь (43-й округ).

Окончательное решение будет принято на заседании ЦИК в среду. В случае если рекомендация на заседании будет принята, кандидаты имеют право обжаловать это решение в Верховном суде.

Заседание рабочей группы ЦИК по жалобе Соболь продлилось больше двух часов.

Ранее МГИК признал 688 подписей из 4 491 недействительными, значительную часть из них - по результатам подчерковедческой экспертизы.

Любовь Соболь представила результаты заказанной ей экспертизы, выполненной ООО "Версия". Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что при такой экспертизе "всегда оцениваются подлинники", в то время как "Версия" за неимением оригиналов оценивали копии. По данным Памфиловой, экспертиза подписей обошлась Соболь примерно в 3,6 млн рублей.

Выполнение экспертизы за деньги "позволяет предположить", по словам Памфиловой, ангажированность ее результатов. Таким образом, ЦИК отказался принять экспертизу в качестве аргумента.

На экспертизе, которая проводилась по заказу ЦИК, Соболь не присутствовала. По ее словам, на экспертизу ее не пригласили.