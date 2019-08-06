В Нижнем Новгороде арестовали организатора нелегального мусорного полигона

Ущерб от незаконной свалки МВД оценило почти в 345 млн рублей

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Житель Нижнего Новгорода, организовавший в городе несанкционированный мусорный полигон, заключён под стражу, его обвиняют в в организации незаконного бизнеса, сообщает во вторник региональный главк МВД РФ.

Незаконная свалка располагалась на территории одного из гаражно-строительных кооперативов. Согласно заключению экспертной организации, обвиняемый причинил собственнику земли ущерб в 344,6 млн рублей. Также были задержаны трое его сообщников, причастные к созданию мусорного полигона.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии, связанной с незаконным размещением отходов (ч. 1 ст. 171 УК РФ).

В полиции отметили, что обвиняемого ранее неоднократно привлекали к уголовной ответственности за преступления против собственности и незаконный оборот наркотиков.