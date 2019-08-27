В России будут ликвидированы 75 полигонов с опасными отходами

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В России будут ликвидированы 75 полигонов с отходами, представляющие опасность для природы и человека. Такие мероприятия проведут в рамках национального проекта "Экология". Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Выступая на уроке экологии в Югорском государственном университете, Кобылкин в качестве примера привел полигоны в Нижегородской области.

"Последние 15 лет очень долго подходили к трем объектам в Нижегородской области. Это полигоны Игумново, озеро, так называемая черная дыра, и белое море. Черная дыра - это такое место, подлетая к которому умирала птица. Это те места, куда сливались долгие и долгие годы без какой-либо сепарации отходы нашей химической промышленности", - отметил министр.

Как заявил Кобылкин, земли, на которых находятся полигоны с опасными отходами, подлежат экологическому восстановлению. По словам чиновника, "это очень сложно". "Таких технологий в мире практически не существует, мы создаем новую базу. Но в начале следующего года эти объекты (в Нижегородской области - ИФ) будут ликвидированы", - добавил он.

Проблема мусора стала злободневной для российских городов. Из года в год количество бытовых и промышленных отходов продолжает увеличиваться, вместе с тем растет число несанкционированных свалок и полигонов. Люди жалуются на неприятные запахи и плохое самочувствие из-за утечки свалочного газа.

Как ранее сообщалось, с января 2019 года в регионах России началась "мусорная реформа". Между тем Москва, Петербург и Севастополь получили отсрочку до 1 января 2022 года.