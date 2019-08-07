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У половины российских семей оказались непогашенные кредиты

У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

При этом в 2009 году только 26% россиян говорили, что у них самих или у их близких родственников есть непогашенные кредиты.

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При этом, согласно результатам опроса, практически три четверти россиян (74%) в ближайшие два-три года не планируют брать кредиты или совершать покупки в кредит.

По данным ВЦИОМ, каждый десятый опрошенный задумывается о том, чтобы взять в ближайшие два-три года кредит на покупку недвижимости (квартиры, дома или земельного участка). Кредит на покупку машины в такой временной перспективе рассматривают лишь 6% россиян.

Еще меньше - 5% опрошенных - готовы в ближайшие два-три года взять кредит на ремонт квартиры или дома, а о кредите на образование или лечение задумываются 3% участников опроса.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 25 июля 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Россия ВЦИОМ

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