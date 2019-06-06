Набиуллина назвала кредиты попыткой бедных россиян поддержать уровень жизни

Глава ЦБ констатировала, что потребительские кредиты берут люди с низкими доходами

Фото: Евгений Разумный, Ведомости/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ поспорил с Минэкономразвития о рисках потребительского кредитования: люди с низкими доходами вынуждены брать кредиты для поддержания уровня жизни, что является экономической проблемой.

"Люди берут кредиты сейчас не от хорошей жизни, посмотрите, это не наращивание спроса, не увеличение уровня жизни, этим поддерживается уровень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов, и конечно, надо думать об этом", - сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме.

Она подчеркнула, что в первую очередь кредиты вынуждены брать не очень обеспеченные люди с низкими доходами. "Это экономическая проблема, чтобы у людей была занятость, были доходы, и тогда не нужно для поддержания уровня жизни идти за кредитами", - высказала мнение глава ЦБ.

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Ранее в ходе форума министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что существенный рост потребительского кредитования несет основные риски вхождения российской экономики в рецессию.

"Мое мнение заключается в том, что наибольший риск вхождения экономики в рецессию в ближайшие годы связан с проблемами в потребительском кредитовании. Тот темп, который есть - 30% в годовом выражении - абсолютно неустойчив, не соответствует росту номинальных доходов населения, которые растут темпами 5-6%, и учитывая дюрацию в 2-3 года, если ничего сейчас не делать, то в 2021 году мы может войти в рецессию", - отметил министр.

Набиуллина абсолютно не согласна с этим тезисом. "Конечно, потребительское кредитование растет высокими темпами, и мы его пытаемся охладить, и я скажу, почему. Но совершенно неправильно считать, что уже сейчас есть риски финансовой стабильности или риски "пузыря", - подчеркнула она.

Глава ЦБ обратила внимание на то, что темпы роста потребительского кредитования такие же, как в ипотеке. При этом доля долга домохозяйств в экономике составляет всего 14% ВВП. "Поэтому рисков финансовой стабильности нет".

Платежи по кредитам со стороны домохозяйств по отношению к доходам в среднем составляют 10%, но если взять тех, кто берет кредиты, то это 45%, добавила она.