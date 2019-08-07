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Осужденные из России победили в первом тюремном интернет-турнире по шахматам

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Сборная российских осужденных по шахматам завоевала первое место на первом тюремном интернет-турнире с участием семи стран, сообщила официальный представитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Кристина Паньшина.

"Второй день 1-го Международного шахматного интернет-турнира среди осужденных оказался не менее напряженным, чем первый. Удача снова оказалась на стороне россиян. Игры с Англией, а затем и с Бразилией закончились с разгромным счетом для соперников 4:0, что окончательно вывело нашу команду на первое место", - сказала Паньшина в среду "Интерфаксу".

По ее словам, второе место по итогам турнира разделили команды Белоруссии и Италии, а третье место досталось сборной Армении.

Как сообщалось, в минувший понедельник состоялся первый этап международного тюремного турнира по шахматам, в котором состоялись игры между командами РФ, Армении, Белоруссии, Италии и США. Матч Россия - Армения закончился со счетом 3:1, с Белоруссией и Италией - 4:0, с США - три партии выиграла российская команда, одна партия закончилась вничью.

Каждую страну представили четыре человека, которые сыграли друг с другом по круговой системе. Российскую сборную представляли четыре игрока - из исправительных колоний Брянска, Томска, Иркутска и Калмыкии, которых отобрали по итогам Общероссийской акции массовой игры в шахматы среди осужденных.

ФСИН России

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