Российские осужденные обыграли в шахматы соперников из США, Испании и Армении

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Команда российских осужденных всухую обыграла соперников из США, Испании и Армении на международном шахматном онлайн-турнире, сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Российская команда выиграла в матчах со счетом 4:0, говорится в сообщении, поступившем во вторник в "Интерфакс". Второе место заняли игроки из США, третье разделили шахматисты Армении и Испании.

Как отметили в пресс-бюро, это первое мероприятие в рамках программы Chess for Freedom, организованной международной шахматной федерацией (ФИДЕ) и департаментом шерифа округа Кук штата Илинойс США.

В составе российской сборной играли осужденные из Брянской, Владимирской, Ленинградской, Оренбургской, Ульяновской областей и Татарстана.