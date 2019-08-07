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В ДТП с автобусом в Турции пострадали шестеро россиян

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Автобус с туристами попал в аварию в Турции. Шесть россиян доставили с различной степенью повреждений в больницу провинции, сообщили "Интерфаксу" в генконсульстве России в Анталье.

Уточняется, что среди них тяжело пострадавших нет. В консульстве ждут информацию от местных правоохранительных органов.

Между тем газета Yeni Alanya сообщает, что всего в ДТП пострадали 11 иностранных туристов.

По данным издания, ДТП случилось днем во вторник во время поездки на сафари в горах возле курортного района Манавгат. Водитель не справился с управлением, автобус перевернулся и упал с высоты 20 метров. Как отмечается, один турист, 46-летний гражданин Нидерландов, погиб.

Турция РФ

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