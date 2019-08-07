Власти Крыма выручили 1,2 млрд рублей за любимую дачу Брежнева

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев на государственной даче "Нижняя Ореанда". 1977 год. Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Нижней Ореанде на юге Крыма продана бывшая госдача №1 советских времен, которая была национализирована властями региона после вхождения полуострова в состав России.

Недвижимость продана за 1,2 млрд рублей, сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Анна Анюхина в среду журналистам. По ее словам, объект приобретен российским юридическим лицом, но название компании Анюхина не уточнила.

О планах продать бывшую госдачу стало известно в марте. Сообщалось, что средства от продажи - 1 млрд рублей - учтены в доходах бюджета Крыма на 2019 год.

Госдача №1 была построена в 1955 году, и затем стала одним из самых любимых мест отдыха на полуострове генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

В годы президентства на Украине Леонида Кучмы госдача была передана из ведения Верховной рады на баланс государственной налоговой администрации страны и стала называться пансионатом "Глициния".

Весной 2014 года "Глицинию" национализировали постановлением Госсовета Крыма.