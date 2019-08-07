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Власти Крыма выручили 1,2 млрд рублей за любимую дачу Брежнева

Власти Крыма выручили 1,2 млрд рублей за любимую дачу Брежнева
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев на государственной даче "Нижняя Ореанда". 1977 год.
Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Нижней Ореанде на юге Крыма продана бывшая госдача №1 советских времен, которая была национализирована властями региона после вхождения полуострова в состав России.

Недвижимость продана за 1,2 млрд рублей, сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Анна Анюхина в среду журналистам. По ее словам, объект приобретен российским юридическим лицом, но название компании Анюхина не уточнила.

О планах продать бывшую госдачу стало известно в марте. Сообщалось, что средства от продажи - 1 млрд рублей - учтены в доходах бюджета Крыма на 2019 год.

Госдача №1 была построена в 1955 году, и затем стала одним из самых любимых мест отдыха на полуострове генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

В годы президентства на Украине Леонида Кучмы госдача была передана из ведения Верховной рады на баланс государственной налоговой администрации страны и стала называться пансионатом "Глициния".

Весной 2014 года "Глицинию" национализировали постановлением Госсовета Крыма.

Крым Леонид Брежнев

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