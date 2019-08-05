Россияне охарактеризовали правительство Брежнева лучше современного российского

Советскую власть они считают близкой к народу, сильной и справедливой, показали опросы "Левада-центра"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Россияне относятся к советской власти конца 1970-х – начала 1980-х годов лучше, чем нынешнему руководству России, показывает исследование "Левада-центра" "Советский простой человек". Об этом пишут "Ведомости".

Этот расклад сохранялся даже в 2008 году, на пике патриотизма после войны с Грузией и на удовлетворенности экономическом положении, а также в 2015-2016 году в период так называемой "крымской эйфории" и мобилизации, отмечает издание.

29% респондентов считают, что советская власть в ту эпоху была близкой к народу, 25% - сильной, 22% - справедливой. При этом 41% опрошенных считают современную российскую власть коррумпированной, 31% - далекой от народа и 24% - бюрократичной.

Людям предлагали на выбор большое число определений каждого из режимов и они выбирали те, которые считают самыми правильными. Устойчивость подобных мнений подразумевает, что речь идет о "глубоко лежащей в массовом сознании структуре представлений", прокомментировал результаты опросов директор "Левада-центра" Лев Гудков

Политолог Глеб Павловский считает, что опрошенные не вспоминают то, что было, и не хотят об этом знать, а конструируют идеальный образ, подобный античной Греции или "Граду Китежу". Устойчивость представлений о брежневской и путинской власти эксперт объяснил деполитизацией общества и отсутствием политического опыта: "Американцы отличают президентство Клинтона, Буша, Обамы, Трампа, а для нас это все президентство Путина – стирается способность оценить отличия".