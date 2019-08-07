Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Глава ЦИК РФ Элла Памфилова провела встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ, которые требуют отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

"Я не могу прямым указанием его снять. Мы можем выразить недоверие. Выразить недоверие можно и нужно будет, если мои коллеги по ЦИКу меня поддержат. Но к этому надо серьезно подготовиться, собрать все факты, не в стиле кампанейщины разобраться с работой каждой окружной комиссии и сделать очень серьезные выводы. Это назрело", - сказала Памфилова в ходе встречи.

Она отметила, что Горбунов, работающий в Мосгоризбиркоме уже 26 лет, знает о ее позиции. "Он знает, Горбунов, я и не скрываю этого. Полтора года назад я обращалась к (мэру Москвы) Собянину: Москва такой город... пора менять. Но Москва решила так. Но всему приходит конец. 26 лет - более чем достаточно", - сказала Памфилова в ходе встречи.

По ее словам, Горбунов "очень опытный человек", "с другой стороны то, что сейчас произошло, то что мы сейчас расхлебываем, потому что в один момент была на пустом месте создана проблема, которая сейчас бьет по стране". "Москва становится туристическим городом, а сейчас показывают только каски (имеются в виду шлемы сотрудников ОМОН - ИФ), рухнет вся эта туристическая индустрия", - добавила Памфилова.

Помимо отставки Горбунова в своем "Заявлении 45" (по числу кандидатов) коммунисты требуют прекращения преследования активистов, участвовавших в несанкционированных акциях в поддержку независимых кандидатов 27 июля и 3 августа.

"(Отказы в регистрации) взбудоражили Москву и вывели региональные выборы на международный уровень. Уже и Трамп высказался, и другие. Бездействие и нарушение МГИК повлекли людей на улицу. Силовые структуры стали противодействовать. Пошли дубинки, пошли избиения. Тысячи человек прошли через автозаки. Мы считаем, это ненормально", - сказал депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

На это Памфилова ответила, что "уважает" лидера КПРФ Геннадия Зюганова за то, что "в вопросах национальной безопасности он всегда стоит на государственной позиции". "Тут эта грань. Для меня один водораздел, кто за Россию, кто против России. Я насчет митингов. Я никак не могу вас, людей, которых считаю людьми, которые за страну, не вижу вас в объятиях с Навальным. Зная прекрасно, какие деньги откуда идут, на что они работают, где планируются его Волковым и прочими его друзьями программы... когда начинают митинговать не для того, чтобы решить проблему... Уже система отлажена всех этих революций. Когда с катушек слетает. Шаг за шагом. Я много знаю, у меня источников много. Я не хотела бы чтобы справедливый протест против нарушений комиссии сливался с теми, кто преследует другие цели", - заявила Памфилова.

Коммунисты пожаловались также на то, что они сталкиваются с препятствиями при согласовании площадок для ведения агитации. Памфилова пообещала обратиться по этому поводу в органы исполнительной власти Москвы.