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Что произошло за день: среда, 7 августа

Штурм резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева, заявление Памфиловой о возможном вотуме недоверия главе Мосгоризбиркома, планы Тарантино о завершении карьеры режиссера

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Спецназ в Киргизии устроил штурм резиденции экс-президента Алмазбека Атамбаева. Сообщалось более чем о десяти раненых. Изначально телеканал "Апрель" и источник "Интерфакса" в силовых структурах говорили о задержании Атамбаева, однако позднее его представители заверили, что он в безопасном месте и собирается выступить с обращением. Между тем сторонники Атамбаева прорвались через оцепление и заняли резиденцию. Они заявили о подготовке к второй волне штурма со стороны спецназа.

- Путин и Зеленский утром в среду обсудили ситуацию в Донбассе по телефону. Президент Украины призвал российского лидера повлиять на ополченцев, чтобы те не убивали украинских военных. Владимир Путин, в свою очередь, заявил о необходимости прекращения атак на населенные пункты со стороны украинской армии. Накануне сообщалось о гибели четверых служащих Вооруженных сил Украины.

- Руководитель ЦИК РФ допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома. Говоря о работе Валентина Горбунова, Элла Памфилова отметила, что "26 лет - более чем достаточно". По ее словам, несмотря на опыт руководителя, он допустил ситуацию, в которой "в один момент была на пустом месте создана проблема, которая сейчас бьет по стране". Между тем на заседании ЦИК было принято решение об отказе в регистрации на выборах в Мосгордуму Геннадию Гудкову, Любови Соболь и Елене Русаковой.

- Скотланд-Ярд не нашел доказательств причастности Владимира Путина к отравлению Скрипалей. Ранее британские разведслужбы утверждали, что покушение на экс-сотрудника ГРУ и его дочь могло быть совершено с одобрения президента РФ.

- Утром в среду рейсовый автобус врезался в остановку в подмосковном Долгопрудном. Погибли два человека, еще двое пострадали.

- Квентин Тарантино заявил, что его следующий фильм может стать последним. "Этот фильм станет апологетом всех моих фильмов", - сказал режиссёр о будущей, десятой ленте. 8 августа в российский прокат выходит девятая картина Тарантино - "Однажды... в Голливуде".

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