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СПЧ обратился в МВД, Росгвардию, СКР и Генпрокуратуру из-за задержания журналистов на акциях оппозиции

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) обратился к руководству МВД, Росгвардии, Следственного комитета и Генпрокуратуры в связи с воспрепятствованием деятельности журналистов на несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа, сообщил "Интерфаксу" председатель СПЧ Михаил Федотов.

"Росгвардию и МВД Совет попросил провести служебные проверки в связи с воспрепятствованием деятельности журналистов, а также довести до сведения их сотрудников, что задержание журналистов после предъявления по первому требованию редакционного удостоверения или задания незаконно, а мы зафиксировали таких нарушений около десятка. Напомнили, что если это происходит с применением насилия, то наказывается до шести лет лишения свободы", - сказал глава СПЧ.

Следственный комитет и Генпрокуратуру Совет попросил "проверить информацию о препятствовании деятельности журналистов на акциях и принять соответствующие меры", добавил Федотов.

27 июля и 3 августа в центре Москвы прошли несогласованные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы (выборы состоятся 8 сентября).

Полиция сообщала, что на акции 27 июля были задержаны 1074 человека, 3 августа - 600 человек.

СПЧ Москва

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