В городах Сибири люди вышли на акции оппозиции

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Акции оппозиции в Сибири проходят без происшествий, передают корреспонденты агентства "Интерфакс".

Мэрия Новосибирска согласовала проведение пикета в сквере на улице Орджоникидзе, в центре города. Организаторы заявили на него 50 участников. Акция прошла без нарушений, сообщили агентству в Главном управлении МВД России по Новосибирской области.

Как рассказал представитель регионального управления МВД после пикета, его численность составила около 100 человек.

В свою очередь, организатор пикета Сергей Бойко сообщил агентству, что, по его оценке, собравшихся было значительно больше указанных в заявке 50 человек. Он предположил, что речь может идти о 500 участниках.

Многие пришли с плакатами в поддержку задержанных и арестованных после акции в Москве. Некоторые держали в руках томики Конституции РФ или роман-антиутопию Джорджа Оруэлла "1984". Пикетчики хором скандировали лозунги, а завершили пикет аплодисментами ровно в 14 часов, до которых он был согласован.

Согласованный массовый пикет сторонников оппозиции в Иркутске прошел без происшествий на площади Труда возле цирка.

В иркутском штабе Алексея Навального сообщили "Интерфаксу", что в акции участвовало более 50 человек, провокаций не было, задержаний тоже пока нет.

Участники митинга около часа стояли с плакатами на площади, периодически выкрикивая лозунги-речевки.

Изначально штаб направлял в администрацию Иркутска заявку на проведение пикета в сквере имени Кирова, однако городские власти предложили изменить площадку. Оппозиционеры согласились собраться возле цирка, где ранее уже проводили митинги.

В Томске акция проходит в виде одиночных пикетов в центре города у памятника жертвам политических репрессий, рядом с музеем "Следственная тюрьма НКВД", напротив здания мэрии.

Как передает корреспондент "Интерфакса" с места проведения пикета, участники поочередно стоят с плакатами у "Камня скорби".

Ранее сообщалось, что сторонники независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму подали несколько заявок в мэрию Москвы на проведение акций 10 и 11 августа в их поддержку. С заявками на проведение подобных акций к властям обратились и координаторы штабов Алексея Навального в ряде регионов России, в том числе в Краснодаре, Тюмени, Екатеринбурге и других городах.