Российский производитель овощей решил выращивать коноплю

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Производитель тепличных овощей "Эко-Культура" планирует заняться выращиванием и переработкой промышленной конопли.

Вице-президент корпорации по стратегии и маркетингу Сергей Фоменков пояснил, что компания уже знает, какой продукт будет делать: "в России его пока никто еще не делает",.

"Мы хотели бы выращивать и коноплю для медицинских целей. Тепличный комплекс - локализованное пространство, можно поставить охрану, сам бог велел выращивать там. Почему тут государство не хочет пойти навстречу, если пошли навстречу в выращивании медицинского мака? А он будет выращиваться не в теплицах. Мы с чиновниками об этом разговаривали, но вы же понимаете, какая у нас инерция", - добавил он.

АПХ "Эко-культура" - крупный российский производитель овощей, выращенных в защищенном грунте. В состав холдинга входят семь тепличных хозяйств общей площадью более 145 га. По итогам 2018 года объем производства составил 65 тыс. тонн. В структуре производства 89% приходится на томаты, 10% огурцы, остальное - на листовой салат и баклажаны.