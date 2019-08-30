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Работник РЖД вырастил плантацию конопли на железнодорожной станции

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Плантация конопли обнаружена на одной из железнодорожных станций в Краснодарском крае. Ее возделывал работник РЖД, отвечающий за ремонт путей, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу 30 августа.

Как отмечается в сообщении, сотрудники полиции обнаружили 120 кустов конопли, высаженные за жилым помещением на станции Гончарка Белореченской дистанции.

По подозрению в организации незаконного оборота наркотиков был задержан работник станции, 38-летний ремонтник путей, у которого изъяли готовую к употреблению марихуану. Сверток с массой серо-зеленого цвета и характерным запахом был спрятан на территории объекта РЖД, найти его помогла служебная собака.

Как отмечает пресс-служба, к моменту задержания мужчина проработал на станции уже более десяти лет. При себе монтёр пути имел удостоверение "Почетный донор России".

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства).

МВД Краснодарский край

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