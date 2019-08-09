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Путина попросили признать Вологду городом исторического наследия

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Вологодский губернатор Олег Кувшинников попросил президента Владимира Путина наделить Вологду статусом города исторического наследия. Стенограмма беседы чиновников опубликована на сайте Кремля.

В регионе такой статус имеют Кириллов, Белозерск, Великий Устюг, Тотьма, но не Вологда, отметил губернатор. Придание городу такого статуса позволит сохранить его уникальность, сказал он и добавил, что в Минкультуры не возражают против этого.

Путин заметил, что это будет стоит федеральному бюджету 2 млрд рублей.

Кувшинников также попросил включить в федеральную программу развития культуры и туризма и выделить средства на реконструкцию и восстановление Вологодского кремля XVI века.

Губернатор напомнил, что Вологде 872 года, она представляет собой уникальный архитектурный ансамбль и в ней больше 200 объектов культурного наследия. Он отдельно упомянул Спасо-Прилуцкий монастырь, Софийский собор и Вологодский кремль.

Вологда Олег Кувшинников Владимир Путин Минкультуры

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