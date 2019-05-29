Древнего каменного идола нашли в канаве в Вологодской области

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Харовском районе Вологодской области в придорожной канаве обнаружили древнего каменного идола, сообщили "Интерфаксу" в Харовском историко-художественном музее.

"В музей позвонили жители, рассказали, что нашли камень с высеченным на нем лицом и крестом под ним. Нашли недалеко от Харовска, в трех километрах от деревни, есть предположения, что его туда вывезли из карьера с песком", - отметил собеседник агентства.

Высота камня - 117 см, вес - не менее 300 кг. По предварительным оценкам археологов, которых сотрудники музея пригласили из Вологды осмотреть находку, идолу может быть от 500 до 2,3 тыс. лет.

Точный возраст камня специалисты установят позднее.