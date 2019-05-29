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Древнего каменного идола нашли в канаве в Вологодской области

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Харовском районе Вологодской области в придорожной канаве обнаружили древнего каменного идола, сообщили "Интерфаксу" в Харовском историко-художественном музее.

"В музей позвонили жители, рассказали, что нашли камень с высеченным на нем лицом и крестом под ним. Нашли недалеко от Харовска, в трех километрах от деревни, есть предположения, что его туда вывезли из карьера с песком", - отметил собеседник агентства.

Высота камня - 117 см, вес - не менее 300 кг. По предварительным оценкам археологов, которых сотрудники музея пригласили из Вологды осмотреть находку, идолу может быть от 500 до 2,3 тыс. лет.

Точный возраст камня специалисты установят позднее.

Вологодская область

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