Журналистку Reuters, задержанную на акции 27 июля, вызвали в военкомат

В повестке отчество и фамилия Марии Цветковой указаны в мужском роде

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Журналистке Reuters Марии Цветковой вручили повестку в военкомат для уточнения документов воинского учета. Это связано с ее задержанием на несогласованной акции 27 июля в Москве, сообщила она "Интерфаксу".

"При вручении мне сказали, что это связано с моим задержанием на несогласованной акции, что всех, кто был задержан, сейчас проверяют по базам разных контролирующих органов", - сказала Цветкова.

При этом в повестке фамилия и отчество указаны в мужском роде, сообщила журналистка. То есть документ адресован "Цветкову Марию Владимировичу". Она уже связалась с военкоматом Кунцевского района. "Мне обещали разобраться с этим в понедельник. Возможно, не придется являться по повестке", - сообщила Цветкова.

Цветкова как журналист Reuters работала у мэрии Москвы 27 июля, когда там проходила несогласованная акция протеста, и была задержана и доставлена в ОВД "Хорошевское". "Меня задержали и составили протокол, несмотря на предъявленную журналистскую аккредитацию МИДа", - рассказала она "Интерфаксу" (такая аккредитация обязательна для журналистов иностранных СМИ).

В протоколе о задержании Цветковой вменяется правонарушение по статьям 20.2 и 2.5 КоАП (нарушение установленного порядка проведения митинга и административная ответственность военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, соответсвенно).

На центральных улицах Москвы 27 июля в течение дня проходила не согласованная с властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую пройдут 8 сентября. По данным полиции, были задержаны 1074 человека, 460 из них получили административное наказание в виде арестов и штрафов.