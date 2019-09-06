СПЧ заявил об ошибках в отчете полиции и Генпрокуратуры о задержаниях журналистов в Москве

Во время несанкционированной акции оппозиции в Москве Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Ответы МВД и Генпрокуратуры на обращения Совета при президенте по правам человека (СПЧ) по поводу задержаний журналистов на акциях протеста в Москве основаны на неверной информации, заявила "Интерфаксу" член СПЧ Екатерина Винокурова.

"К несчастью, данная информация не соответствует реальности. Просто сотрудники полиции не желают признавать свои ошибки и дезинформировали собственное руководство при проверке", - сказала Винокурова "Интерфаксу".

В частности, по ее словам, не соответствует действительности сообщение МВД о том, что 27 июля и 3 августа не доставляли в полицию журналистов Владимира Дергачева (РБК), Елену Вавину ("Ведомости"), Владимира Роменского ("Дождь"), Никиту Павлюк-Павлюченко ("Сноб"). О том, что эти журналисты были задержаны, но потом отпущены из отделений МВД без составления протоколов, ранее писал "Интерфакс" и другие СМИ.

"Что касается Марии Цветковой из Reuters, то МВД и Генпрокуратура при проверке были дезинформированы. На нее был составлен административный протокол", - сообщила Винокурова.

В ответе МВД по поводу Цветковой сказано, что на неё "какие-либо материалы об административном правонарушении, предусмотренном КоАП, не составлялись". Ранее "Интерфакс" сообщал со ссылкой на саму Цветкову, что после задержания 27 июля в ходе работы на массовой акции в ОМВД по Хорошевскому району на нее был составлен протокол об административном задержании за нарушение статей 20.2 и 2.5 КоАП.

Винокурова обращает внимание на содержащееся в ответах МВД и Генпрокуратуры требование к работающим на массовых мероприятиях журналистам иметь при себе видимый отличительный знак представителя СМИ в соответствии с частью 6 статьи 5 закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании". "Данная норма противоречит закону "О СМИ", согласно которому журналисту для работы в любой точке страны (кроме режимных объектов) достаточно редакционного удостоверения или редакционного задания. С этим предстоит разбираться отдельно", - сказала Винокурова "Интерфаксу".

9 августа председатель СПЧ Михаил Федотов сообщил "Интерфаксу", что совет обратился к руководству МВД, Росгвардии, Следственного комитета и Генпрокуратуры в связи с воспрепятствованием деятельности журналистов на несанкционированных акциях в Москве 27 июля и 3 августа.

"Росгвардию и МВД Совет попросил провести служебные проверки в связи с воспрепятствованием деятельности журналистов, а также довести до сведения их сотрудников, что задержание журналистов после предъявления по первому требованию редакционного удостоверения или задания незаконно, а мы зафиксировали таких нарушений около десятка. Напомнили, что если это происходит с применением насилия, то наказывается до шести лет лишения свободы", - сказал глава СПЧ.

По итогам кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы окружные избирательные комиссии не зарегистрировали 57 человек, большинство из которых являются независимыми оппозиционными кандидатами.

После этого в Москве прошли массовые акции в их поддержку, в частности, не согласованные с властями акции 14 июля, 27 июля, 3 августа и согласованный митинг 10 августа. По данным ГУВД МВД по Москве, на этих акциях были задержаны свыше 1835 человек.