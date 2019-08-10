Поиск

Пассажирский автобус попал в аварию под Курганом

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Два человека госпитализированы, еще пять медики осматривают на месте после ДТП с автобусом под Курганом.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ, утром 10 августа поступило сообщение об аварии, в которую попал автобус KIA на 79 км дороги Курган - Куртамыш.

В автобусе находились 47 человек, из них пострадали семеро, включая одного ребенка. Двое госпитализированы, остальных осматривают медики.

Уже на месте выяснилось, что в автобусе произошёл отказ рулевого управления, в результате чего водитель допустил съезд в кювет.

Курган

Новости

Вертолет совершил жесткую посадку в Якутии

Пять человек погибли при столкновении микроавтобусов в Тамбовской области

Маршрут движения поездов в Ачинском районе изменили из-за взрывов боеприпасов

Медики сообщили об улучшении состояния пострадавших от взрывов под Каменкой

"Восточный" готов ходатайствовать о смягчении наказания фигурантам дела Baring Vostok

На полигоне в Архангельской области погибли сотрудники Росатома и Минобороны

Пять сотрудников Росатома погибли на военном полигоне в Архангельской области

Пять сотрудников Росатома погибли на военном полигоне в Архангельской области

Что произошло за день: пятница, 9 августа

Прокуратура назвала ошибкой задержание 37 подростков из 76 в день акции 27 июля

Прокуратура назвала ошибкой задержание 37 подростков из 76 в день акции 27 июля

Суд арестовал 12-го фигуранта "дела 27 июля"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');