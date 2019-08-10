Пассажирский автобус попал в аварию под Курганом
Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Два человека госпитализированы, еще пять медики осматривают на месте после ДТП с автобусом под Курганом.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ, утром 10 августа поступило сообщение об аварии, в которую попал автобус KIA на 79 км дороги Курган - Куртамыш.
В автобусе находились 47 человек, из них пострадали семеро, включая одного ребенка. Двое госпитализированы, остальных осматривают медики.
Уже на месте выяснилось, что в автобусе произошёл отказ рулевого управления, в результате чего водитель допустил съезд в кювет.