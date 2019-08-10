Число пострадавших в ДТП под Курганом выросло до 16 человек

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Число пострадавших в аварии с автобусом в Курганской области увеличилось до 16 человек, сообщили "Интерфаксу" в субботу в департаменте здравоохранения по региону.

Как рассказал собеседник агентства, среди них - один ребенок. Трое - с тяжелыми травмами, будут перевозить в больницу города Курган, остальных оставят в Куртамышской районной больнице, на месте работают все спецслужбы, отметил он.

По словам представителя департамента здравоохранения, ребенка планируется в ближайшее время доставить в Курганскую областную детскую клиническую больницу имени Красного Креста.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления МВД РФ по Курганской области, 13 из 16 обратившихся в больницу за помощью получили телесные повреждения.

"Шестнадцать человек просто обратились в больницу, но 13 человек - именно с телесными повреждениями. Шесть человек доставлены в больницу, в том числе ребенок. Двое находятся в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, госпитализированному мальчику - 11 лет. Всего в автобусе находилось 47 человек, четверо из них - дети.

Полиция выясняет обстоятельства аварии, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России, утром в субботу на 79 км автодороги Курган - Куртамыш (Куртамышский район), произошло ДТП с рейсовым автобусом марки КIA. На месте ДТП было установлено, что в автобусе произошел отказ рулевого управления, в результате чего водитель допустил съезд в кювет.