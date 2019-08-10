Экстремал из Германии прошел почти 1 км по натянутому канату в Перми

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Канатоходец Фриди Кюне (Friedi Kuhne, Германия) со страховкой преодолел путь длиною около 955 метров по канату, натянутому над эспланадой в Перми, передает корреспондент "Интерфакса" с мероприятия.

Для слэклайнера (канатоходца - ИФ) натянули канатную трассу от драматического театра "Театр" до здания краевого Заксобрания. Общая длина пути составила 955 метров, а максимальная высота - 40 метров.

На преодоление этого расстояния спортсмену понадобилось около часа.

На протяжении всего номера экстремал выполнял различные трюки: стоял на одной ноге, аплодировал пятками, подтягивался на тросе и разбрасывал блестки с высоты на зрителей. На половине пути Кюне станцевал на канате танец "Макарена".

После успешного прохождения трассы, Кюне рассказал журналистам, что самыми сложными для него оказались последние 10 метров. "Слишком много напряжения потребовал последний участок", - пояснил он.

Эквилибрист отметил, что это были прекрасные и уникальные моменты в его жизни, которые он никогда не забудет.

По данным открытых источников, Кюне является обладателем двух мировых рекордов за самый длинный хайлайн со страховкой (1900 м) и без страховки (110 м).

В частности, осенью 2017 года он прошел 110-метровый путь в ущелье Вердон на юге Франции на высоте около 200 метров.