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Фрэнки Запата не смог с первой попытки пересечь Ла-Манш на реактивном флайборде

Фрэнки Запата не смог с первой попытки пересечь Ла-Манш на реактивном флайборде
Фото: Reuters

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Французский спортсмен Фрэнки Запата в четверг не смог с первой попытки перелететь пролив Ла-Манш на "флайборде" - футуристичном летательном аппарате с реактивными двигателями.

Местом вылета был пляж Сангат в департаменте Па-де-Кале, а финишная точка располагалась в бухте Святой Маргариты около британского порта Дувр. Пересечь Ла-Манш планировалось за 20 минут.

Французский спортсмен взлетел утром. На полпути к месту назначения Запата должен был дозаправиться на судне. Однако при попытке спуститься на него экстремал не удержался и упал в воду. Его быстро подняли из воды, обошлось без травм, но спортсмен был очень расстроен.

Этим полетом изобретатель хотел отметить 110-ю годовщину первого перелета через Ла-Манш, совершенного авиатором Луи Блерио 25 июля 1909 года.

Фрэнки Запата - спортсмен, победитель первенства Европы и мира по джет-ски. Ранее в июле он участвовал в параде по случаю Дня взятия Бастилии. Тогда он пролетел над Елисейскими полями, держа в руках винтовку.

40-летний Запата сам изобрел Flyboard Air. Аппарат оснащен четырьмя 250-сильными реактивными двигателями. Они питаются авиационным керосином из бака на 20 литров, который находится в ранце за спиной пилота. Управляется реактивная платформа наклонами и пультом управления в руках пилота. Устойчивость флайборду придают гироскопы, работающие от независимых аккумуляторов. Платформа может развить скорость 140 км/ч.

Минобороны Франции изучает возможность использования этой платформы в военных целях.

Франция Фрэнки Запата

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