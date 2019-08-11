Один горняк пропал без вести после обрушения породы на якутской шахте

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - На угольной шахте в Якутии обрушилась порода, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, обрушение произошло на шахте в Оймяконе, глубина забоя до 500 м.

Всего в ней находилось до 20 человек, почти всех удалось эвакуировать. Как рассказал собеседник агентства, одного горняка найти пока не удалось.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией руководства шахты и спасательных служб по этому поводу.