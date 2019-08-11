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На шахте в Якутии нашли погибшим ранее пропавшего без вести горняка

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Пропавший без вести горняк на руднике "Сарылах" в Оймяконском районе Якутии найден мертвым, сообщает пресс-служба МЧС России по Якутии в воскресенье.

По данным МЧС, его тело извлечено из-под завала, организован подъём погибшего на поверхность.

Отмечено, что работа рудника и производство технологических процессов не остановлено. Он работает в штатном режиме.

Как сообщалось, при производстве очистных работ, произошло обрушение горной породы на руднике "Сарылах".

На смене находилось 16 человек, 15 эвакуировались самостоятельно. Под завалами оставался один пострадавший.

Якутия МЧС

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