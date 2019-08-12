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Около 180 детей из пострадавшего от наводнения города отправили в лагерь с антисанитарией

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Школьники из пострадавшего от наводнения города Нижнеудинск в Иркутской области, отправленные на отдых в оздоровительный лагерь "Лесная сказка" под Рязанью, экстренно выехали домой, сообщила в понедельник пресс-служба иркутского правительства.

8 августа в "Лесную сказку" из Нижнеудинска приехали на отдых 179 детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, а также 12 сопровождающих их взрослых. Сразу по прибытию они стали жаловаться на условия проживания и санитарное состояние лагеря.

"Ребятам и педагогам из Нижнеудинска было предложено остаться в лагере еще на пару дней, чтобы мы успели перенаправить их в другое оздоровительное учреждение в центральной части России. Однако сопровождающие приняли решение везти детей домой. Сейчас все школьники едут в Нижнеудинск", - говорится в сообщении со ссылкой на министра образования Иркутской области Валентину Перегудову.

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В сообщении отмечается, что все необходимые разрешительные документы на организацию детского отдыха в лагере "Лесная сказка" были.

Пресс-служба прокуратуры Рязанской области сообщает, что в "Лесной сказке" выявлены нарушения санитарного законодательства, в том числе касающиеся питания. В отношении директора "лагеря возбуждено административное дело по ст. 6.7 КоАП РФ, также внесено представление об устранении нарушений. Кроме того, прокуратура внесла представление руководителю областного управления Роспотребнадзора.

Лагерь "Лесная сказка" расположен в селе Мыс Доброй Надежды Сасовского района Рязанской области.

С начала июля детей из затопленных территорий Иркутской области - всего более 5 тыс. школьников - отправляют на отдых в загородные лагеря по всей России. Все учреждения значатся в федеральном реестре и рекомендованы к посещению министерством просвещения РФ.

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