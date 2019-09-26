За создание нелегальных детских лагерей введут штраф до 1 млн рублей

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов о создании реестра детских лагерей и штрафе за работу организаций, не включенных в реестр.

Цель принятых законов - обеспечить безопасные условия для детей во время отдыха и оздоровления, а также пресечь незаконную деятельность в этой сфере. Планируется повысить ответственность руководителей организаций детского отдыха за качество предоставляемых ими услуг, говорится в сопроводительных документах.

Организации, которые не попадут в реестр, будут не вправе оказывать услуги по организации отдыха и оздоровления детей. Поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях устанавливают для них ответственность при попытках оказывать такие услуги.

Для нелегальных детских лагерей устанавливаются штрафы в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей, за исключением тех организаций, которые были исключены из реестра, но выполняют обязательства, которые они взяли на себя ранее.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что документ направлен на повышение качества, а главное - безопасности детского отдыха.

"Принятым законом предусматривается создание специального реестра организаций и индивидуальных предпринимателей, которые вправе оказывать услуги по организации детского отдыха", - отметил он.

Включаться в этот реестр организации будут после проведения соответствующей проверки. "Организацию, которая не прошла проверку, предоставила недостоверные сведения или систематически нарушает требования законодательства к организации детского отдыха, из реестра исключат. Это будет означать автоматический запрет на работу в сфере детского отдыха, а за нарушение еще одним законопроектом вводятся серьезные штрафы - до одного миллиона рублей", - сказал он.

"Важно, этот реестр будет полностью открыт и доступен в интернете. Каждый родитель, прежде чем отправить своего ребенка на каникулы в лагерь, сможет проверить и убедиться в надежности фирмы, организующей отдых", - сказал Володин.

Известно о ряде трагических случаев в детских лагерях. В июне 2016 года из оздоровительного лагеря в поход на Сямозере в Карелии на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих взрослых. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей.

В ночь на 23 июля 2019 года произошел пожар в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае. Сгорело 20 палаток, еще шесть были повреждены. Всего в лагере находились 189 детей в возрасте от семи до 15 лет. На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое детей умерли в больнице от ожогов.