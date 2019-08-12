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Роспотребнадзор отметил, что дети в России едят слишком много сладкого

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Дети в России едят сладкого больше, чем допускают нормативы, сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на неназванные исследования. Чиновники посоветовали родителям при покупке продуктов обращать внимание, сколько в них сахара.

По нормам для детей, они должны потреблять добавленного сахаре не больше, чем 10% от калорийности суточного рациона, напомнили в ведомстве. Это сахар, которые привносится в любое блюдо или продукт дополнительно к тому количеству, что содержится в нем исходно. Исследования показывают, что в реальности дети от трех до семи лет получают добавленный сахар в объеме 14,5% от суточного рациона, подростки - 13%, более старшие дети - 12%.

Роспотребнадзор также обратил внимание, что готовые завтраки, в том числе с глазурью и медом, нектары, натуральные соки, мед и десерты относятся к продуктам с высоким содержанием легкоусвояемых углеводов наряду с кондитерскими изделиями и сладкими газированными напитками.

Роспотребнадзор

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