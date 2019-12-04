Производители газировки в России пообещали сделать ее менее сладкой

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Представители Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН), куда входят PepsiCo и Coca-Cola, взяли на себя добровольные обязательства снизить количество сахара в своей продукции.

Соответствующий Кодекс добровольных обязательств, который подразумевает снижение объема сахара в среднем на 10% до конца 2024 года, был подписан членами СПБН в Роспотребнадзоре в среду.

Еще одно обязательство - не размещать рекламу в СМИ и медиа, которые рассчитаны на детей до 12 лет. Как пояснил в ходе мероприятия в Роспотребнадзоре президент СПБН Максим Новиков, возраст в 12 лет был выбран, опираясь на международную практику и рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Именно эта аудитория считается той, у которой не сформировались привычки и понимание рационального питания. Мы считаем целесообразным до этого возраста ограничить эту рекламу", - сказал представитель союза.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала намерения производителей, напомнив о важности темы здорового питания и ее особого места в национальных проектах.

В августе Роспотребнадзор сообщал, что суточное потребление сахара в рационе детей в России превышает нормативы до полутора раз: рекомендуемая норма - не более 10%, в то время как фактическое потребление добавленного сахара у детей 3-7 лет составляет 14,5 %, у подростков - 13%, у более старших детей 12%.

Осенью Минздрав поддержал идею введения акцизов на безалкогольные подслащенные напитки. По мнению экспертов ведомства, снижение доступности сладкой газировки должно помочь бороться с ожирением в России. Инициативу раскритиковали производители этой продукции.

По данным Росстата, производство безалкогольных напитков в РФ (кроме напитков без сахара и подсластителей) в 2018 году составило 332 млн декалитров, что на 18,5% больше, чем в 2017 году.