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Омские чиновники не нашли мертвых чаек, о которых сообщали очевидцы

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники управления ветеринарии по Омской области не обнаружили мертвых чаек у реки Иртыш, о которых им сообщали очевидцы, заявили "Интерфаксу" в ведомстве.

"Выезжали на место, чаек не нашли, акт проверки был составлен", - сказал представитель управления.

Ранее сообщалось, что омские экологи проверяют информацию о гибели чаек у Иртыша. В выходные в соцсетях появился видеоролик, в котором мужчина утверждает, что птицы погибают или их парализует.

Председатель омской общественной организации "Экологическая вахта Сибири" Сергей Соловьев сообщал агентству, что местные рыбаки говорили и о гибели рыбы в Иртыше в минувшие выходные.

Омское управление Росприроднадзора также получило информацию о гибели фауны на Иртыше, после чего начало проверку о возможном загрязнении воды.

Омск

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