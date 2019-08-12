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В Омской области начали проверку в связи с массовой гибелью чаек

Местные рыбаки утверждают, что в Иртыше также стала гибнуть рыба

В Омской области начали проверку в связи с массовой гибелью чаек
Фото: Reuters

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Минприроды Омской области проверяет сообщения о массовой гибели чаек на берегу Иртыша в у поселка Новоомский, туда отправились сотрудники региональной ветеринарной службы. Об этом "Интерфаксу" сообщил начальник отдела охраны объектов животного мира ведомства Сергей Ляшук.

Сообщение о гибели птиц появилось 11 августа в паблике "Инцидент Омск" во "ВКонтакте". "Может есть тут специалисты, гибнут чайки, уже десятка два. Похоже на паралич. В МЧС сообщил о данной проблеме, а то может и мы загнемся", - написал он и приложил фотографии еще живых и мертвых чаек и видеозапись.

Местные рыбаки говорили о гибели рыбы в Иртыше в минувшие выходные, рассказал орнитолог, председатель омской общественной организации "Экологическая вахта Сибири" Сергей Соловьев.

"Скорее всего, был загрязняющий эффект, какой-то залповый поток. Теперь надо находить биологические объекты и проводить исследования для выяснения причин гибели рыбы и чаек. Возможно, они взаимосвязаны", - предположил Соловьев.

В омском управлении Росприроднадзора агентству сообщили, что ведомство также получало информацию о гибели фауны на Иртыше, начало проверку возможного загрязнения воды.

Омская область Минприроды Росприроднадзор Иртыш Экологическая вахта Сибири

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