Представители епархии лично извинились перед мамой мальчика из-за жестокости при крещении

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Представители Гатчинской епархии во время личной встречи принесли извинения маме мальчика, грубо крещенного игуменом Фотием, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе епархии.

"Состоялась встреча секретаря епархии, протоиерея Владимира Глазунова, духовника Михаила Юримского и мамы мальчика. Говорили о случившемся. От лица епархии и архиерея (епископа Митрофана - ИФ) Владимир Глазунов принес матери извинения за такой казус", - сказал собеседник.

В пресс-службе добавили, что игумен Фотий был приглашен для служения в Мариенбургский Покровский храм Гатчины, где и произошел инцидент, на время отпуска настоятеля храма отца Антония. В другое время он является штатным клириком храма на гатчинском кладбище.

В субботу местная жительница обратилась в полицию Гатчинского района с жалобой на то, что в Мариенбургском Покровском храме в Гатчине священник жестоко обращался с ребенком при крещении. Позднее Гатчинская епархия сообщила, что игумен Фотий (Нечепоренко) отстранен от служения на год "без права ношения рясы, креста и преподания священнического благословения".

Инцидент с крещением мальчика получил огласку после появления в интернете видеозаписи, на которой священник с силой несколько раз окунает ребенка в воду во время обряда и не отдает его матери, которая пытается забрать сына. Как сообщило издание Фонтанка.ру, у ребенка после обряда остались ушибы и ссадины.