Поиск

Представители епархии лично извинились перед мамой мальчика из-за жестокости при крещении

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Представители Гатчинской епархии во время личной встречи принесли извинения маме мальчика, грубо крещенного игуменом Фотием, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе епархии.

"Состоялась встреча секретаря епархии, протоиерея Владимира Глазунова, духовника Михаила Юримского и мамы мальчика. Говорили о случившемся. От лица епархии и архиерея (епископа Митрофана - ИФ) Владимир Глазунов принес матери извинения за такой казус", - сказал собеседник.

В пресс-службе добавили, что игумен Фотий был приглашен для служения в Мариенбургский Покровский храм Гатчины, где и произошел инцидент, на время отпуска настоятеля храма отца Антония. В другое время он является штатным клириком храма на гатчинском кладбище.

В субботу местная жительница обратилась в полицию Гатчинского района с жалобой на то, что в Мариенбургском Покровском храме в Гатчине священник жестоко обращался с ребенком при крещении. Позднее Гатчинская епархия сообщила, что игумен Фотий (Нечепоренко) отстранен от служения на год "без права ношения рясы, креста и преподания священнического благословения".

Инцидент с крещением мальчика получил огласку после появления в интернете видеозаписи, на которой священник с силой несколько раз окунает ребенка в воду во время обряда и не отдает его матери, которая пытается забрать сына. Как сообщило издание Фонтанка.ру, у ребенка после обряда остались ушибы и ссадины.

РПЦ Гатчина

Новости по теме

Новости

Арсенал под Ачинском расформируют до 1 июля 2020 года

Врачи сообщили об улучшении состояния искалеченной ингушской девочки

Тело младенца нашли в Подмосковье при сортировке мусора

Тело младенца нашли в Подмосковье при сортировке мусора

Глава ЦИК не нашла оснований для переноса выборов в Мосгордуму

Хищения в Минкультуры

Суд отпустил экс-замминистра культуры Пирумова под домашний арест

Суд отпустил экс-замминистра культуры Пирумова под домашний арест

Больше 170 нарушений нашли у ритейлера, связанного с владельцем сгоревшей "Зимней вишни"

Больше 170 нарушений нашли у ритейлера, связанного с владельцем сгоревшей "Зимней вишни"

Погибшие при взрыве на полигоне под Архангельском представлены к госнаградам

Совет Думы обсудит иностранное вмешательство в дела России 19 августа

Совет Думы обсудит иностранное вмешательство в дела России 19 августа

После ДТП под Новороссийском умер еще один ребенок

После ДТП под Новороссийском умер еще один ребенок

Суд рассмотрит иск о лишении пары москвичей родительских прав 28 августа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');